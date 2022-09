„Viele Faktoren“: Weigl erläutert Gladbach-Wechsel

Julian Weigl hat erklärt, wie es zu seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach kam. „Ich hatte mich schon vor ein paar Wochen dazu entschieden, dass ich zu Borussia wechseln möchte. Es mussten aber noch viele Modalitäten geklärt werden, deshalb hat sich das Ganze sehr gezogen. Am letzten Tag musste dann alles sehr schnell gehen. Ich bin sehr froh, jetzt hier zu sein“, so der Deadline Day-Neuzugang in einer Medienrunde (zitiert via ‚borussia.de‘).

Der 26-jährige Mittelfeldspieler führte erklärend fort: „Es haben viele Faktoren für den Wechsel hierhin gesprochen. Ich habe Borussia auch aus der Ferne immer als geilen Verein wahrgenommen, auch im Borussia-Park zu spielen, war immer beeindruckend. Zudem kenne ich Daniel Farke schon länger und seine Spielweise passt zu mir. Die Mannschaft spielt sehr guten Ballbesitz-Fußball, das gefällt mir. All diese Gründe, plus mein Wunsch, in die Bundesliga zurückzukehren, haben am Ende den Ausschlag gegeben.“