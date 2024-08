Neuer Klub für Ex-Schalker Ouwejan

Thomas Ouwejan steht vor der Rückkehr in die Niederlande. Laut ‚Voetbal International‘ schließt sich der 27-jährige Linksverteidiger der NEC Nijmegen in der Eredivisie an. Der Medizincheck soll in Kürze stattfinden.

Bis Ende Juni stand Ouwejan noch beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Für die Knappen lief der frühere U-Nationalspieler drei Jahre lang auf und absolvierte 56 Partien in der 2. Bundesliga. Bevor er auf Schalke anheuerte, durchlief Ouwejan die Jugendabteilung von AZ Alkmaar und reifte dort zum Profi.