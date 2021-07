Chelsea verleiht Gilmour nach Norwich

Billy Gilmour wird seine Entwicklung in der kommenden Saison fern vom FC Chelsea fortsetzen. Wie die Blues vermelden, wird der 20-jährige Mittelfeldspieler für ein Jahr an Aufsteiger Norwich City verliehen. Bei den Canaries ist man froh, den schottischen Nationalspieler bekommen zu haben.

„Wir müssen Chelsea und allen Beteiligten ein großes Dankeschön sagen, dass sie diesen Deal möglich gemacht haben“, sagt Norwichs Trainer Daniel Farke, „ich denke, es hat geholfen, dass wir in der Vergangenheit gezeigt haben, dass junge Spieler mit Potenzial hier bei Norwich City gut aufgehoben sind. Vom fußballerischen Standpunkt aus, aber auch von seinem Charakter her passt er perfekt in unseren Kader.“