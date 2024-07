Millionen-Coup für Ex-HSV-Coach Zinnbauer

Joe Zinnbauer steht vor einem Engagement in Saudi-Arabien. Nach Informationen von ‚Sport1‘ zieht es den ehemaligen Trainer des Hamburger SV zu Al Wehda. Ein Deal, der sich lohnt: Rund 1,5 Millionen Euro soll der 54-jährige Übungsleiter im Wüstenstaat pro Jahr kassieren. Der Lohn für die hervorragende Arbeit beim marokkanischen Klub Raja Casablanca, mit dem Zinnbauer das Double gewann.

Hierzulande machte sich der Oberpfälzer vor allem mit seinem recht kurzen Engagement beim HSV in der Saison 2014/15 einen Namen. Danach arbeitete Zinnbauer beim FC St. Gallen, bei den südafrikanischen Orlando Pirates, in Russland bei Lokomotiv Moskau sowie in Casablanca.