„Chelsea zum Schnäppchenpreis“ | „Joaquins Zauberei“

„Chelsea zum Schnäppchenpreis“

Inzwischen gab Roman Abramovich bekannt, dass er den FC Chelsea verkaufen will. Das offizielle Statement des russischen Oligarchen dominiert die Schlagzeilen in England. Die ‚Daily Mail‘ titelt mit: „Chelsea zum Schnäppchenpreis“. Die Tageszeitung nimmt damit Bezug auf den Zeitdruck, dem Abramovich unterliegt, während die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Investor aufgrund des Ukraine-Krieges sanktioniert wird. Im ‚Daily Telegraph‘ ist gar die Rede von einem „Angebot in den nächsten 72 Stunden“, abgegeben durch ein Konsortium des Schweizers Hansjörg Wyss. Insgesamt sollen 2,5 Milliarden Euro fließen, heißt es. Laut ‚The Guardian‘ sind die Interessenten „zuversichtlich, den Deal für Chelsea schnell abzuschließen“.

Joaquins Zauberei

Am Donnerstagabend setzte sich Betis Sevilla mit einem 1:1 im Halbfinalrückspiel der Copa del Rey gegen Rayo Vallecano durch. Das Hinspiel hatte Betis 2:1 gewonnen. „Betis erreicht das Finale in der Nachspielzeit“, fasst die ‚Sport‘ das Ereignis rund um den Ausgleichstreffer durch Borja Iglesias in der 92. Minute trocken auf der Titelseite zusammen. Die ‚Marca‘ schreibt von einer „verrückten Schlussphase“. Für die ‚as‘ stand die Leistung des 40-jährigen Joaquin im Vordergrund, der in der 82. Minute eingewechselt wurde und mit einer Körpertäuschung, einem Dribbling und einem Steckpass das wichtige Tor einleitete: „Joaquins Zauberei bringt Betis ins Finale“.

Dybala will Scudetto

Auf der Titelseite des ‚Corriere dello Sport‘ wird Paulo Dybala zitiert. Der Argentinier in Diensten von Juventus Turin lässt verlauten: „Ich glaube an den Scudetto“. Eine mutige Aussage, steht die Alte Dame derzeit doch nur auf Rang vier und hat sieben Punkte Rückstand auf den Thron der Serie A-Tabelle. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt: „Juve versucht es, Inter glaubt daran“, denn auch die Nerazzurri peilen den erneuten Gewinn der Meisterschaft an und könnten sich mit einem Sieg gegen Salernitana am heutigen Abend (20:45 Uhr) wieder auf Platz eins befördern. Die Chancen für Juve sind allerdings auch real: „Mit den Toren von Vlahovic, der endlich soliden Verteidigung und einem günstigen Kalender glauben die Bianconeri mehr denn je daran“, führt die italienische Tageszeitung weiter aus. Ein spannendes Titelrennen in Italien steht auf dem Programm, denn auch die SSC Neapel, der AC Mailand und Atalanta Bergamo mischen im Rennen um den Scudetto mit.