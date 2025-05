Topklub lockt: Neue Aufgabe für Rose?

Vor einigen Wochen gab es eine wilde Anfrage aus Ägypten für Marco Rose, ansonsten ist es aber recht still um den 48-Jährigen geworden, der Ende März bei RB Leipzig entlassen worden war.

Für die kommende Saison könnte sich das aber ändern. Die italienische Zeitung ‚Leggo‘ bringt Rose als Nachfolger von Claudio Ranieri bei der AS Rom ins Gespräch. Demnach haben die Giallorossi ihn und Adi Hütter, aktuell bei der AS Monaco, ins Visier genommen. Nuno Espirito Santo und Cesc Fàbregas seien hingegen keine Kandidaten.

Ranieris große Fußstapfen

Die Roma steht nach einer turbulenten Woche, bei der Jürgen Klopp plötzlich als Trainer unterschrieben haben soll, am Sonntag (20:45 Uhr) vor dem entscheidenden letzten Spiel gegen den FC Turin. Auf Rang fünf liegend ist zwischen Conference League und Champions League noch alles möglich.

Fest steht nur: Nach einer besorgniserregenden Hinrunde festigte sich der Hauptstadtklub als bestes Rückrundenteam und kämpfte sich so von Rang zehn – mit zwölf Punkten Rückstand auf den jetzigen fünften Platz – bis in die internationalen Wettbewerbe. Die Fußstapfen von Ranieri könnten also größer kaum sein.