Wimmer kehrt nach Deutschland zurück

Trainer Michael Wimmer steht künftig wieder in Deutschland an der Seitenlinie. Wie Jahn Regensburg mitteilt, verlässt der 44-Jährige den FC Motherwell aus Schottland und wird neuer Trainer in der Domstadt. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit stand Wimmer unter anderem beim 1. FC Nürnberg an der Seitenlinie. Nun soll er Regensburg nach dem Abstieg in die 3. Liga zum sofortigen Wiederaufstieg verhelfen.