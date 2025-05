United positioniert sich bei Mateta

Bei Manchester United wurde Jean-Philippe Mateta als potenzielle Verstärkung auserkoren. Der französische Mittelstürmer sei eine mögliche Alternative zum favorisierten Viktor Gyökeres (26) von Sporting, berichtet die ‚L’Équipe‘. Für Crystal Palace erzielte Mateta 17 Tore in 45 Spielen, zudem gewann der 27-Jährige mit den Eagles den FA Cup. Der Torjäger steht nur noch bis 2026 bei Palace unter Vertrag.

Den nächsten Karriereschritt will Mateta sorgfältig wählen, um seine Chancen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 zu erhöhen, so die französische Sporttageszeitung. Deshalb ist es auch keinesfalls gesichert, dass der ehemalige Bundesliga-Stürmer weiter auf der Insel bleibt. Auch eine Rückkehr nach Frankreich ist demzufolge nicht völlig ausgeschlossen.