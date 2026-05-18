Bayern vor Dettoni-Verkauf

Der FC Bayern und Grayson Dettoni gehen im Sommer wohl endgültig getrennte Wege. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge will Leihverein Darmstadt 98 die Kaufoption für den 20-jährigen Innenverteidiger ziehen. Dettoni war Ende Januar aus München ans Böllenfalltor gekommen.

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Im Trikot des Zweitligisten kam er am 32. und 33. Spieltag zu seinen bislang einzigen Einsätzen. Beim FC Bayern hatte der US-amerikanische Rechtsfuß zuvor für Jugendmannschaften und die Zweitvertretung gespielt.