PSG-Schock: Saison-Aus für Neymar

Neymar hat es schlimmer erwischt als zunächst angenommen. Wie Paris St. Germain offiziell mitteilt, wird der 31-jährige Brasilianer drei bis vier Monate ausfallen, ehe er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Nach eingehenden Untersuchungen und Konsultierung mehrerer Experten sei man zu dem Entschluss gekommen, dass eine Operation am verstauchten rechten Knöchel, der schon mehrfach in Mitleidenschaft gezogen wurde, unumgänglich ist. Der Eingriff soll in den nächsten Tagen im katarischen Doha vorgenommen werden.

Neymar hatte sich beim Ligaspiel gegen den OSC Lille (4:3) am 19. Februar verletzt und fehlte den Parisern seitdem. Nun ist klar, dass nicht nur das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern (Dienstag, 21 Uhr) ohne Neymar stattfinden wird, sondern auch die restliche Saison.