Rostock: Härtel vor dem Aus

Die achte Saisonniederlage von Hansa Rostock am Freitagabend beim SV Sandhausen (0:1) hat offenbar personelle Konsequenzen. „Laut meiner Info ist Jens Härtel entlassen worden bei Hansa Rostock. Da wird ein neuer Trainer am Mittwoch an der Seitenlinie stehen. Schon ein Stück weit überraschend. Aber sie werden sich ihre Gedanken gemacht haben“, sagte ‚Sky‘-Experte Thorsten Mattuschka während der heutigen Sendung ‚Alle Spiele, alle Tore‘.

Eine offizielle Bestätigung seitens des Zweitligisten gibt es noch nicht. Die ‚Ostsee-Zeitung‘ bestätigt den Bericht. Demnach wird Härtel am kommenden Mittwoch im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg nicht mehr auf der Trainerbank der Kogge sitzen. Der 53-Jährige hatte in Rostock im Januar 2019 übernommen und die Norddeutschen seitdem in 159 Pflichtspielen betreut. Im Sommer 2021 kehrte Hansa unter Härtels Leitung nach neunjähriger Abstinenz in die zweite Liga zurück. Derzeit belegt Rostock den zwölften Tabellenplatz.