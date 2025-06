Günter-Konkurrent: Freiburg will Makengo binden

Der SC Freiburg arbeitet aktuell eine Vertragsverlängerung nach der nächsten ab. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll nach Johan Manzambi (19) und Vincenzo Grifo (32) auch Jordy Makengo folgen. Der 23-Jährige erkämpfte sich in der Schlussphase der abgelaufenen Saison einen Stammplatz auf der linken Abwehrseite.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dank seiner starken Leistungen ist der Franzose der erste Spieler, der in den vergangenen zehn Jahren Kapitän und Eigengewächs Christian Günter (32) echte Konkurrenz macht. Dabei ist der Linksfuß flexibel einsetzbar und kann sowohl in offensiverer Position agieren als auch in der Innenverteidigung aushelfen.