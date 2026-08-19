Barça plant Dreiecksgeschäft

Abseits der aktuellen Geschehnisse plant der FC Barcelona offenbar bereits Deals für den kommenden Sommer. Wie das kroatische Portal ‚IndexHR‘ berichtet, laufen gegenwärtig die Vorbereitungen für ein interessantes Dreiecksgeschäft. Die Katalanen wollen schon jetzt für den Abschied von Wojciech Szczęsny (36) am Saisonende vorsorgen und den kroatischen Nationaltorhüter Dominik Livakovic verpflichten (31), der aktuell bei Fenerbahce unter Vertrag steht.

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Der 79-fache Nationalspieler wird am Bosporus nicht mehr benötigt, war in der vergangenen Saison an Dinamo Zagreb verliehen. Die Blauen wollten den Keeper gerne halten, können sich die Ablöse in kolportierter Höhe von drei Millionen Euro plus Boni aber nicht leisten. Nun soll es laut Bericht zu einem Deal kommen, der „allen vier Parteien dient“. Barça will Livakovic demzufolge bereits in diesem Sommer verpflichten und anschließend an Dinamo verleihen. Nächste Saison soll der Kroate dann bei den Katalanen die Nummer zwei hinter Joan García (25) werden. Kein Platz wäre dann nach wie vor für den 44-fachen deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen (34), der aktuell an Ajax Amsterdam verliehen ist.