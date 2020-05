Eintracht: Hübner träumt von Top-Transfer

Bruno Hübner hat einen Ausblick auf den Sommer-Transfermarkt gewagt. Im Interview mit der vereinseigenen Website sagt der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt: „Die nächste Transferperiode wird spannend, aber nicht so ausgeprägt. Jeder wird versuchen, den Kader so klein wie möglich zu halten und erst einmal so zu starten. Wir haben ein sehr gutes Fundament, weil wir viele Spieler unter Vertrag haben und somit sind wir bestimmt gut aufgestellt.“

Hübner weiter: „Große Veränderungen wird es nur geben, wenn wir Leistungsträger verlieren. Auch auf ein solches Szenario sind wir eingestellt. Auf der anderen Seite kann vielleicht im Sommer ein Spieler zu uns kommen, bei dem wir früher gesagt hätten, dass er für uns wirtschaftlich nicht realistisch ist. Denn die Transfersummen werden in der nächsten Transferperiode niedriger sein.“