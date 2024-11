Nach Krankheit: Geduld gefragt bei Wirtz

Die deutsche Nationalmannschaft geht die Länderspiele mit einigen angeschlagenen Spielern an, darunter auch Florian Wirtz. Der 21-Jährige trainierte nach seinem Magen-Darm-Infekt heute erstmals mit der Mannschaft, ein Einsatz von Beginn an gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag (20:45 Uhr) kommt nach Informationen von ‚Sky‘ aber zu früh. Es ist das erste Mal seit der Europameisterschaft, dass der Spieler von Bayer Leverkusen nicht in der deutschen Startelf steht.

Wirtz zählt in dieser Saison sowohl beim DFB als auch in seinem Klub zu den absoluten Leistungsträgern, alleine in der Bundesliga kommt der Offensivspieler auf sechs Scorerpunkte. Nagelsmann muss damit zumindest gegen Bosnien-Herzegowina personell etwas umplanen. Bereits gestern reiste Angelo Stiller aufgrund von muskulären Problemen vorzeitig von der Nationalmannschaft ab.