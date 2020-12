Bestätigt: Mustafi-Berater verhandelt mit Barça

Der FC Barcelona beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Shkodran Mustafi vom FC Arsenal. Emre Öztürk, Berater des 28-Jährigen, befand sich Anfang der Woche in der katalanischen Hauptstadt zu Gesprächen mit dem Klub. „Ich bin nicht wegen Yusuf Demir in Barcelona, sondern wegen Shkodran Mustafi von Arsenal, den wir auch vertreten“, sagt Öztürk gegenüber ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘. Mustafi wurde zuvor bereits als möglicher Kandidat für den Winter gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Barça sucht kostengünstige Optionen, um die Baustelle in der Abwehrzentrale zu beheben. Gerard Piqué (33) fällt noch bis Februar mit einer Knieverletzung aus, Samuel Umtiti (27) spielt unter Cheftrainer Ronald Koeman keine Rolle und ansonsten steht den Blaugrana lediglich Clément Lenglet (25) als halbwegs erfahrene Kraft zur Verfügung.

Comeback in La Liga?

Für Mustafi spricht, dass sein Vertrag bei den Gunners zum Saisonende ausläuft, eine hohe Ablösesumme müsste der finanziell angeschlagene Klub also nicht aufbringen. Dazu kennt der Rechtsfuß die spanische Liga noch aus seiner Zeit beim FC Valencia, für den er zwischen 2014 und 2016 die Schuhe schnürte.

In La Liga genießt Mustafi daher immer noch einen guten Ruf. Nicht ausgeschlossen also, dass der Arsenal-Profi bald in blau-rot aufläuft. Wunschlösung für die Innenverteidigung ist beim FC Barcelona dem Vernehmen nach aber Ex-Spieler Eric García (19) von Manchester City, der jedoch womöglich erst im Sommer verfügbar wäre.