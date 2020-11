Bericht: Rüdiger & Mustafi auf Barças Winter-Liste

Der Wunsch des FC Barcelona ist klar formuliert: Eigengewächs Eric García (19) soll im Januar von Manchester City zurückkehren. Gelingt das nicht, könnte der Innenverteidiger im Sommer ablösefrei kommen. Bis dahin bräuchte Barça jedoch eine Übergangslösung, da man im Abwehrzentrum sehr knapp besetzt ist.

Entsprechend hat der Klub bereits eine Liste mit potenziell günstigen Kandidaten für einen Wintertransfer erstellt, berichtet die ‚Sport‘. Auch zwei deutsche (Ex-)Nationalspieler seien dabei ins Visier des Krisenklubs aus Katalonien geraten: Antonio Rüdiger und Shkodran Mustafi.

Rüdiger braucht Praxis

Rüdiger ist beim FC Chelsea nur noch vierte bis fünfte Wahl, in der Premier League blieb der 27-Jährige gänzlich ohne Einsatz. Als sich diese Rolle abzeichnete, war schon kurz vor Transferschluss im Oktober eine Leihe Thema, auch damals war Barça dran, doch letztlich blieb Rüdiger in London.

Mit Blick auf die EM 2021 braucht der gebürtige Berliner nun aber dringend Spielpraxis. Zwar ist Joachim Löw ein großer Rüdiger-Fan – bleibt der Rechtsfuß aber auch im weiteren Saisonverlauf ohne nennenswerte Einsatzzeiten, ließe sich ein Stammplatz beim Turnier nur schwer rechtfertigen. Fraglich jedoch, ob er in Barcelona regelmäßig spielen würde.

Mustafi lehnt Arsenal-Deal ab

Besser gestaltet sich Mustafis Situation beim FC Arsenal. Trainer Mikel Arteta ist ein Fan des 28-Jährigen und versucht ihn nach überstandener Knieverletzung nun wieder zu reintegrieren. Aber: Mustafi will seinen auslaufenden Vertrag aus privaten Gründen wohl nicht verlängern.

Zuletzt war bereits über Wechsel nach Italien oder Deutschland spekuliert worden, damit der Weltmeister von 2014 näher an seiner Familie sein kann. Ob er für einen Vertrag in Barcelona seine Pläne über den Haufen schmeißen würde? Unklar. In Spanien spielte er einst schon für den FC Valencia (2014-2016).

Weitere Innenverteidiger-Kandidaten bei Barça laut der ‚Sport‘: Fazio (AS Rom) und Germán Pezzella (AC Florenz).