Köln will „nicht nur Schnäppchen“ holen

Der Aufsteiger 1. FC Köln arbeitet weiter an einem schlagkräftigen Kader für das Ziel Bundesliga-Klassenerhalt. Angesprochen auf das Transferbudget verrät FC-Geschäftsführer Philipp Türoff im Interview mit dem ‚kicker‘, dass der Klub finanziell gut aufgestellt ist und einiges vorhat: „Wir brauchen Power, um in der Bundesliga die Klasse zu halten. Deswegen holen wir Spieler mit der entsprechenden Qualität. Wir wollen nicht nur mit Schnäppchen vorankommen, haben aber auch keine riesigen Summen auf einem prall gefüllten Festgeldkonto.“

Es gelte nach wie vor, mit Bedacht zu agieren: „Wir zahlen jetzt wieder Erstligagehälter. Wenn wir einen interessanten Spieler holen, dann bedeutet das oft auch eine längere Verpflichtung, weil der Vertrag in diesen Fällen häufig langfristig abgeschlossen wird. Wenn ich einen Spieler verpflichte, der vier oder fünf Jahre ein für den FC hohes Gehalt bezieht, wird das nicht alles auf einmal bezahlt. Wir müssen den Verein so aufstellen, dass wir die nötigen Einnahmen für diese Gehaltszahlungen in den nächsten Jahren erwirtschaften.“ Trotzdem dürfe Köln nicht an den falschen Stellen sparen: „Wir müssen nicht bescheidener sein als nötig.“