FC Bayern: Klare Haltung zu Mourinho

Beim FC Bayern dauert die Suche nach einem Nachfolger von Coach Thomas Tuchel an. Gemeinhin gilt Xabi Alonso als Wunschlösung der Münchner, doch ob der Rekordmeister im Sommer wirklich seinen Willen bekommt, ist sehr fraglich. Deshalb stehen auch noch andere Namen auf Bayerns Kandidatenliste.

Nicht so offenbar José Mourinho. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der portugiesische Exzentriker, in den vergangenen Wochen ebenfalls an der Säbener Straße gehandelt, derzeit kein Thema für Uli Hoeneß, Max Eberl und Co. Eine Verpflichtung von The Special One, Mitte Januar bei der AS Rom entlassen, stehe aktuell nicht zur Diskussion.

Anders sieht es dem Bezahlsender zufolge bei Roberto De Zerbi aus. Auch der italienische Erfolgscoach von Brighton & Hove Albion wird seit einer Weile bei Bayern ins Spiel gebracht. Er soll in der Tat ein möglicher Plan B sein, sollte Alonso nicht zu kriegen sein. Eberl, der neue Münchner Sportvorstand, halte große Stücke auf De Zerbi.