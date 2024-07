Onana-Transfer rückt näher

Aston Villa arbeitet daran, eine Einigung mit dem FC Everton über den Transfer von Mittelfeldspieler Amadou Onana zu erzielen. Laut der englischen Online-Zeitung ‚The Athletic‘ könnte der Deal für umgerechnet knapp 60 Millionen Euro durchgehen. Der 22-Jährige möchte gerne unter Villas spanischem Trainer Unai Emery spielen.

Onana steht noch bis 2027 bei den Toffees unter Vertrag. Unter anderem zeigte in den vergangenen Wochen auch der FC Bayern großes Interesse an dem physisch starken Rechtsfuß. Letztlich fiel die Wahl der Vereinsbosse aber auf João Palhinha (29), der für 50 Millionen Euro vom FC Fulham an die Säbener Straße gewechselt ist.