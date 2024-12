Werder: Veljkovic weckt Interesse

Roter Stern Belgrad streckt die Fühler nach Milos Veljkovic (29) aus. Der TV-Sender ‚Sportklub‘ berichtet, dass der Tabellenführer aus Serbien den Innenverteidiger gerne schon im Winter verpflichten würde. Wahrscheinlicher sei aber ein Transfer im Sommer, wenn Veljkovics Vertrag bei Werder Bremen ausläuft.

Eine Verlängerung an der Weser ist unterdessen noch nicht vom Tisch. Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer sagte kürzlich: „Er ist enorm wichtig als Typ für die Kabine, auch als Spieler auf dem Platz wissen wir, was wir an ihm haben. Milos ist ein sehr verdienter Profi für den SV Werder. All diese Faktoren werden wir ganzheitlich bewerten, wenn wir mit ihm und seinem Berater im neuen Jahr in die Gespräche gehen.“