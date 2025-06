Warten auf Werner: Transferstau bei Leipzig

RB Leipzig wird noch nicht auf dem Transfermarkt aktiv. Der ‚kicker‘ berichtet, dass die Sachsen erst Ole Werner als neuen Cheftrainer offiziell installieren wollen, ehe Angebote für neue Spieler rausgehen. Konkret betrifft das demnach Cristhian Mosquera (20), Rômulo (23) und Nicolas Kühn (25), die allesamt bei RB auf der Liste stehen.

Aktuell nähern sich die Leipziger und Werder Bremen in der Ablöseverhandlung wegen Werner an, sind aber nach wie vor ein gutes Stück voneinander entfernt. Der SVW fordert mittlerweile knapp unter sechs Millionen Euro, RB will nicht mehr als drei Millionen ausgeben. Die Sachsen sind durchaus unter Zeitdruck, da die potenziellen Neuzugänge nur ungern hingehalten werden.