Wolfsburg will nicht nur Zehnter

Lange hat es gedauert, bis der VfL Wolfsburg in Paul Simonis endlich seinen neuen Trainer gefunden hatte. Aus diesem Grund hat sich auch die Kaderplanung verzögert, soll nun aber vorangetrieben werden.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, beschäftigen sich die Wölfe unter anderem mit Aaron Zehnter vom SC Paderborn. Der Schienenspieler wird allen voran vom 1. FC Köln und Zehnters Ex-Coach Lukas Kwasniok umgarnt, auch Werder Bremen will den 20-Jährigen gerne zu sich locken. Spät, aber vielleicht noch nicht zu spät haben sich jetzt also auch die Wölfe ins Rennen eingeschaltet.

Kjaergaard noch bei der Klub-WM

Noch etwas konkreter ist dem Fachmagazin zufolge sogar das Interesse an Maurits Kjaergaard von RB Salzburg. Der 21-Jährige, der aktuell mit den Roten Bullen an der Klub-Weltmeisterschaft teilnimmt, passt als Däne in das Beuteschema des VfL, der unter Geschäftsführer Peter Christiansen vermehrt auf Spieler aus dem skandinavischen Raum setzt.

Der zentrale Mittelfeldspieler verpasste nahezu die gesamte Saison mit einer langwierigen Sprunggelenksverletzung, ist jetzt aber wieder fit. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2028.