Leitl trifft sich mit Hannover

Hannover 96 macht ernst im Werben um Stefan Leitl. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben sich die Niedersachsen mit dem Trainer der SpVgg Greuther Fürth getroffen. Der Boulevardzeitung zufolge war Leitl zu einem Vorstellungs- und Kennenlerntermin persönlich in Hannover.

96-Sportchef Marcus Mann kommentiert auf Nachfrage der ‚Bild‘: „Ich kann das nicht bestätigen. Unser Fokus liegt ausschließlich auf dem wichtigen Spiel am Freitag gegen Karlsruhe.“ An Leitl, dessen Vertrag in Fürth eine Ausstiegsklausel beinhaltet, bekunden neben den Hannoveranern auch Schalke 04 und Hertha BSC Interesse.