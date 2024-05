Fenerbahce macht Weg frei für Mourinho

Ismail Kartal und Fenerbahce gehen getrennte Wege. Der türkische Vizemeister verabschiedet seinen Trainer nach einer starken Saison, die jedoch titellos blieb. „Wir danken dir für deinen Respekt und sind dir dankbar für deinen Einsatz. Du hast Spuren hinterlassen und wirst uns immer in Erinnerung bleiben“, formuliert es der Verein in einer offiziellen Mitteilung. Kartal hatte den Klub im vergangenen Sommer bereits zum dritten Mal übernommen und führte das Team mit nur einer Niederlage in 38 Partien auf den zweiten Platz der Süper Lig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Abgang von Kartal macht den Weg für die Verpflichtung von José Mourinho frei. Medienberichten zufolge steht der portugiesische Startrainer vor einem Engagement in Istanbul. Dem Vernehmen nach erhält der 61-Jährige am Bosporus einen Kontrakt bis 2026 und soll Fener endlich zum ersten Meistertitel seit 2014 führen.