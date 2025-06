Inter zieht Kaufoption bei Zalewski

Bei Inter Mailand ist man offenbar sehr zufrieden mit Nicola Zalewski. Aus diesem Grund haben die Nerazzurri am späten Montagabend die Kaufoption für den polnischen Flügelspieler gezogen. In der Rückrunde war Zalewski von der AS Rom ausgeliehen, nun bindet sich der 29-fache Nationalspieler langfristig an Inter.

Dem Vernehmen nach fließen 6,3 Millionen Euro Ablöse. Zuvor zahlte Inter bereits eine Leihgebühr in Höhe von 600.000 Euro. Insgesamt stehen aktuell 17 Pflichtspiele im Trikot der Mailänder auf Zalewskis Konto. Künftig werden wohl noch zahlreiche hinzukommen.