Basel: Karius im Winter?

Der FC Basel ist weiterhin interessiert an Loris Karius. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Schweizer Erstligist im Januar einen erneuten Anlauf wagen, den Keeper an Bord zu holen. Schon im Sommer war Basel am 28-Jährigen dran.

Ob ein Deal nun im Winter zustande kommt, hängt wohl maßgeblich von Karius' Einwilligung ab. Bis Saisonende ist der Schlussmann noch an den FC Liverpool gebunden. Die vergangene Saison verbrachte Karius bei Union Berlin, wo er aber nur die Nummer zwei war.