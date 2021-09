Ex-Leverkusener Kiese Thelin in die VAE

Isaac Kiese Thelin verlässt den europäischen Klubfußball. Wie der RSC Anderlecht offiziell bekanntgibt, zieht es den Angreifer zum FC Baniyas in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort unterzeichnet der 29-jährige Schwede einen Dreijahresvertrag.

Kiese Thelin ist in der Bundesliga kein Unbekannter. In der Saison 2018/19 schnürte er seine Schuhe für Bayer Leverkusen, kam dort aber nur auf einen Treffer und eine Vorlage in 14 Einsätzen.