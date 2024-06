Zweitliga-Duo buhlt um Mause

Jannik Mause könnte zur kommenden Saison in die zweite Bundesliga aufsteigen. Wie der ‚Donaukurier‘ berichtet, hat die SV Elversberg beim FC Ingolstadt ein offizielles Ablöseangebot für den Torjäger hinterlegt. Der Drittliga-Torschützenkönig (18 Treffer) steht bei den Schanzern noch bis 2025 unter Vertrag.

Mause war erst vor einem Jahr von Alemannia Aachen nach Ingolstadt gekommen. In seiner Debütsaison in der dritten Liga war er vom Start weg gesetzt und sammelte in 37 Pflichtspielen 26 Torbeteiligungen. Neben Elversberg beschäftigt sich offenbar auch Hannover 96 intensiv mit dem 25-Jährigen. Der FCI hat sich derweil auf den Verlust des Goalgetters vorbereitet und mit Tim Heike (24) von Energie Cottbus bereits einen Ersatz verpflichtet.