Union verlängert mit Prömel

Union Berlin hat den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit Grischa Prömel verlängert. Wie der Bundesligist mitteilt, unterschreibt der Mittelfeldspieler bis 2022. Der Kontrakt ist für die erste und zweite Bundesliga gültig.

Der 25-Jährige sagt: „Natürlich habe ich mir vor meiner Vertragsverlängerung viele Gedanken gemacht, wie mein weiterer Weg aussehen soll. Ich habe mich aber bei Union vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt und mit dem Aufstieg in die Bundesliga im vergangenen Sommer habe ich mir einen persönlichen Traum erfüllt. Durch diese Erlebnisse ist mir Entscheidung beim Verein zu bleiben nicht schwergefallen. Ich sehe hier die optimalen Bedingungen um mich auch in Zukunft bestmöglich zu entwickeln.“

„Wichtige Rolle in unserem Team“

Prömel war 2017 ablösefrei vom Karlsruher SC zu den Eisernen gewechselt. In dieser Saison stehen nur zehn Pflichtspieleinsätze über insgesamt 460 Minuten zu Buche, eine Knieverletzung setzte ihn Großteile der Spielzeit außer Gefecht.

Geschäftsführer Oliver Ruhnert betont, Prömel sei „bei Union zum Führungsspieler gereift, der einen wichtigen Beitrag zum Aufstieg in die Bundesliga geleistet hat. Sowohl auf als auch neben dem Platz ist Grischa ein wichtiger Leistungsträger unseres Kaders, auch wenn ihn die Verletzung in dieser Saison viele Spiele gekostet hat. Wir sind von Grischas Qualität überzeugt und sind der Meinung, dass er auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird. Deshalb freuen wir uns mit ihm auch in Zukunft als wichtigem Baustein unseres Kaders planen zu können.“