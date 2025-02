Bochum-Pech: Operation bei Passlack

Der VfL Bochum muss im anstehenden Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr) auf den nächsten Stammspieler verzichten. Wie der VfL verkündet, wird Felix Passlack verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Der 26-Jährige hatte sich am vergangenen Sonntag gegen Holstein Kiel (2:2) am Auge verletzt und musste sich in der Folge einem operativen Eingriff unterziehen, der am heutigen Mittwoch durchgeführt wurde.

Passlack kommt in Bochum auf der rechten Seite zum Einsatz und stand in der laufenden Saison in 21 von 22 Spielen von Beginn an auf dem Feld. Neben dem gebürtigen Bottroper fehlt dem VfL auch Torjäger Myron Boadu (24), der mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausfällt.