FC Bayern: Herold bleibt beim KSC

Der Karlsruher SC sichert sich die Dienste von Linksverteidiger David Herold dauerhaft. Wie der Verein offiziell mitteilt, aktiviert man die Kaufoption für den 21-Jährigen. „Das Ziehen der Kaufoption bei David Herold ist für uns ein logischer Schritt nach der positiven Entwicklung in seinem ersten Zweitligajahr. Er hat schnell sein Potenzial gezeigt und in der 2. Bundesliga entscheidende Akzente gesetzt. Der Werdegang von David zeigt, dass sich auch junge, talentierte Spieler mit Entwicklungspotential beim KSC zu Leistungsträgern entwickeln können“, so Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis der Karlsruher.

Herold war in der vergangenen Saison noch vom FC Bayern München ausgeliehen. Der Linksfuß zeigt sich glücklich über den gelungenen Wechsel: „Ich freue mich, dass ich nun offiziell ein Teil des KSC bin. Ich hatte eine tolle erste Saison hier, möchte schnell auf den Platz zurückkehren und kann es kaum erwarten, wieder im BBBank Wildpark vor unseren fantastischen Fans zu spielen.“ Der ehemalige Junioren-Nationalspieler avancierte in der Rückrunde der vergangenen Saison zum Stammspieler beim KSC.