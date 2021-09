Nagelsmann schwärmt: Bayerns Optionen mit Sabitzer

Bei RB Leipzig machte Julian Nagelsmann ihn zum Kapitän, nun ist der Bayern-Trainer mit Marcel Sabitzer wiedervereint. Nagelsmann ist froh, einen „herausragenden Bundesliga-Spieler“ in seinen Reihen zu haben, „der polyvalent einsetzbar ist, also viele Positionen spielen kann. Immer mit einer guten Qualität.“

Heißt: Sabitzer wird bei den Bayern auf mehreren Positionen eingeplant. „Er kann im Mittelfeld eigentlich alles spielen. Er hat auch schon Stürmer gespielt bei der Nationalmannschaft erst in jüngster Vergangenheit“, zitiert der ‚Sportbuzzer‘ aus einer Fragerunde mit Nagelsmann.

FT zeigt auf, wo Sabitzer den Bayern helfen kann:

Doppelsechs

In Leipzig machte Nagelsmann aus dem Offensivspieler Sabitzer einen zentralen Mittelfeldmann, der sowohl spielerisch als auch läuferisch und kämpferisch zu überzeugen wusste. Da der 27-jährige Österreicher zudem torgefährlich ist, ist er prädestiniert für die Rolle als Backup von Leon Goretzka als offensiv ausgerichteter Achter. Aber auch die tiefere Rolle von Joshua Kimmich hat Sabitzer unter Nagelsmann bereits gespielt.

Rechte Außenbahn

Den Großteil seiner Zeit in Leipzig verbrachte Sabitzer auf der rechten Außenbahn. Zwar nicht als klassischer Flügelspieler der Marke Coman oder Sané, sondern in etwas eingerückter Rolle. Aber: Das Terrain auf Außen kennt Sabitzer bestens. Über die linke Seite kam er dagegen nicht so häufig – trotz seiner Abschlussqualität mit dem rechten Fuß.

Zehner

Wie von Nagelsmann erwähnt, spielt Sabitzer in der Nationalmannschaft häufig in vorgezogener, zentraler Rolle. Dass der Neuzugang auch noch den Backup für Mittelstürmer Robert Lewandowski gibt, ist jedoch unwahrscheinlich. Aber: Zehner Thomas Müller könnte Sabitzer mit seinen Fähigkeiten durchaus ersetzen. Am Samstag droht Müller übrigens auszufallen. Gegner ist dann – wie könnte es anders sein – RB Leipzig.