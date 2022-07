Bayerns Neuzugang: So geht’s weiter mit de Ligt

Mit Matthijs de Ligt bekommt der FC Bayern eine echte Verstärkung. Der 22-jährige Innenverteidiger wird den deutschen Rekordmeister mehr als 70 Millionen Euro kosten. Die Verantwortlichen der Bayern sind sich sicher, dass diese hohe Summe eine lohnenswerte Investition ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er ist groß, zweikampf-, kopfball-, lautstark, sehr präsent für seine 22 Jahre. Diese Qualitäten sind sehr wichtig für uns“, zitiert ‚Sport1‘ Vorstandsboss Oliver Kahn aus einer Medienrunde. Große Überzeugungsarbeit mussten Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei de Ligt nicht leisten, wie der ehemalige Torhüter beteuert. Der Niederländer sei „sofort davon überzeugt gewesen, dass er zum FC Bayern möchte.“

Medizincheck und Unterschrift

Um den Transfer endgültig abzuschließen, muss de Ligt noch den obligatorischen Medizincheck erfolgreich absolvieren. Nachdem der 1,89 Meter große Abwehrspieler am gestrigen Montagabend in München landete und erste Tests hinter sich brachte, steht am heutigen Dienstagmorgen Teil zwei des Checks auf dem Programm.

Die notwendigen Papiere, um den Deal endgültig zu besiegeln, sind laut Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano bereits unterzeichnet. De Ligt soll noch heute in die USA reisen, um zum Team zu stoßen. Dann wird der Rechtsfuß auf seine neuen Kollegen treffen. In Ryan Gravenberch (20) und Noussair Mazraoui (24) stößt er dann außerdem auf alte Bekannte aus gemeinsamen Tagen bei Ajax Amsterdam.

Update (10:04 Uhr): Nach Informationen der ‚Bild‘ hat de Ligt nun den Medizincheck abgeschlossen und befindet sich auf dem Weg zum Flughafen, um die Reise nach Washington anzutreten.