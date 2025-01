Eberl spricht über Davies-Verlängerung

Max Eberl hofft, zeitnah die Unterschrift von Linksverteidiger Alphonso Davies klarzumachen. Im Anschluss an den Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg (3:2) verriet Bayerns Sportvorstand gegenüber der ‚Abendzeitung‘: „Wir versuchen die Verhandlungen so zu führen, dass sie zum Abschluss kommen. Wir werden hoffentlich bald etwas verkünden können.“ Der Vertrag des Kanadiers läuft im Sommer aus.

In den vergangenen Monaten wurde der 24-Jährige immer wieder mit einem ablösefreien Abgang zum Champions League-Rekordsieger Real Madrid in Verbindung gebracht. Nach starken Leistungen von Davies drehte sich das Blatt jedoch und die Bayern erzielten Erfolge in den Verhandlungen mit der Spielerseite. Zuletzt drohte die Verlängerung noch einmal zu scheitern, nun scheint es allerdings zu einem Durchbruch in den Gesprächen gekommen zu sein.