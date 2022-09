Stindl spricht über seine Zukunft

Lars Stindl (34) von Borussia Mönchengladbach will sich noch ein wenig Zeit lassen mit seiner Entscheidung über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags. „Ich muss im Frühjahr schauen: Wie fühlt sich der Körper an? Will ich insgesamt überhaupt noch Fußball weiterspielen? Der Drang ist da, der Spaß ist da, mit den Jungs jeden Tag auf dem Platz zu sein“, erklärt er im Podcast ‚kicker meets DAZN‘.

Der Kapitän der Borussia spüre aber auch die eine oder andere schwierigere Verletzung. In diesem Zusammenhang spielt der Faktor Familie eine Rolle: „Ich will schon noch mit den Kids im Garten Fußball spielen, auch wenn es 15 Jahre Profis waren.“ Stindl betont: „Borussia ist mein Verein. Ich habe vor knapp über sieben Jahre eine bewusste Entscheidung getroffen. Die bereue ich zu keiner Sekunde.“ Der 34-Jährige läuft seit 2015 für die Fohlen auf und kommt dabei in 242 Partien auf 75 Tore sowie 56 Vorlagen.