Shaqiri vor Nati-Comeback?

Murat Yakin will Xherdan Shaqiri zurück ins Schweizer Nationalteam holen. Auf der Pressekonferenz zur Kaderbekanntgabe sprach der Nati-Coach über ein mögliches Comeback des 33-jährigen Offensivspielers, der beim FC Basel seinen zweiten Frühling erlebt: „Ich habe versucht, ihn zu erreichen und ihm eine Sprachnachricht geschickt. Er kennt seine Rolle und hat diese auch bei der EM im Sommer gut ausgefüllt. Von meiner Seite ist die Türe offen, es muss aber auch von ihm die Bereitschaft kommen.“ Vor den WM-Qualifikationsspielen im Herbst will es Yakin erneut beim Ex-Bayern-Star versuchen.

Shaqiri war eigentlich nach der EM im vergangenen Sommer zurückgetreten, empfiehlt sich aber mit beeindruckenden Leistungen für eine Rückkehr. Mit 18 Toren und 20 Vorlagen in 33 Partien verhalf er Basel zum ersten Meistertitel seit acht Jahren. Auf der PK vor dem letzten Spieltag sagte der 125-malige Nationalspieler zu Yakins Aussagen: „Ich habe von ein paar Teamkollegen mitbekommen, dass in den Medien etwas steht. Ich habe so viele Nachrichten bekommen nach der Meisterschaft, da muss ich in Ruhe nochmal schauen. Er wird dann meine Antwort erhalten. Es ist natürlich immer schön, wenn der Nati-Trainer an einen denkt. Aber im Moment bin ich froh darüber, wie es ist. Ich habe Murats Pressekonferenz noch nicht geschaut und kann nicht groß etwas dazu sagen. Ich habe auch gesagt: ‚Sag niemals nie‘, aber im Moment ist die Türe zu.“