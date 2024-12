West Ham: Endspiel für Lopetegui

Julen Lopetegui wird auch am kommenden Montag (21 Uhr) im Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers auf der Bank von West Ham United sitzen. Das berichtet ‚Sky Sports‘ unter Berufung auf interne Quellen beim Klub. Die Partie gegen den stark abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten stellt demzufolge allerdings gleichzeitig ein Endspiel für den spanischen Trainer dar: „Lopetegui steht weiterhin unter großem Druck, und es werden mehrere Kandidaten in Betracht gezogen, falls sich die Situation nicht ändert.“

West Ham steht trotz hoher Transferausgaben unter dem erst im Sommer angestellten Lopetegui lediglich auf Rang 14 in der englischen Liga und droht die europäischen Plätze aus den Augen zu verlieren. Lopetegui selbst glaubt trotzdem weiter an den Turnaround, wie er im Anschluss an die bittere 1:3-Pleite gegen Leicester City am Dienstagabend zu Protokoll gab. Sollte es mit dem 58-Jährigen nicht weitergehen, soll West Ham bereits einige Kandidaten für die Nachfolge auf dem Zettel haben. Nach den Informationen von ‚Sky‘ gehört Edin Terzic allerdings nicht mehr zum Kandidatenkreis. Die beiden heißesten Eisen sind derzeit Kasper Hjulmand und Sérgio Conceição, die beide vereinslos sind.