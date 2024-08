23,5-Millionen-Zugang für PL-Aufsteiger

Ipswich Town hat den nächsten Transfer an der Angel. Fabrizio Romano berichtet von einer Einigung zwischen dem Premier League-Aufsteiger und Zweitligist AFC Sunderland über den Transfer von Offensivspieler Jack Clarke. Umgerechnet 23,5 Millionen Euro sollen den Besitzer wechseln, zudem ist von einer Weiterverkaufsbeteiligung die Rede.

Clarke war in Englands Unterhaus in der vergangenen Saison an 19 Treffern (15 Tore, vier Vorlagen) direkt beteiligt. In Sunderland steht der 23-jährige Engländer noch bis 2026 unter Vertrag. Geht der Deal über die Bühne, steigen die Transferausgaben von Ipswich in diesem Sommer auf über 100 Millionen Euro an.