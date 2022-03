Europas Top-Torjäger | Frey setzt seinen Lauf fort

Michael Frey macht im Ranking der besten Torjäger in Europas Topligen Boden gut. Der 27-jährige Schweizer traf am gestrigen Sonntag im dritten Spiel in Folge, schoss Royal Antwerpen per Doppelpack zum 2:1-Sieg über Beerschot V.A.

Im Nacken sitzt dem Ex-Nürnberger, der im Schnitt alle 99 Minuten trifft, der deutsche Stürmer Deniz Undav (25) von Ligarivale und Tabellenführer Royale Union Saint Gilloise. Die Bundesliga ist mit Robert Lewandowski (33) und Patrik Schick (26) vertreten.

Die besten Torjäger Europas