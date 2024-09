Heute Deadline Day: Gala will Bundesliga-Duo

Galatasaray möchte auf den letzten Metern der geöffneten Wechselperiode gleich doppelt in der Bundesliga zuschlagen. Laut Informationen von ‚Sports Digitale‘ hat der türkische Meister ein offizielles Angebot beim SC Freiburg für Offensivspieler Roland Sallai (27) eingereicht, der vor kurzem im Breisgau in sein letztes Vertragsjahr gegangen ist. Eine Einigung zwischen den Klubs sei greifbar.

Update (12:57 Uhr): Inzwischen soll alles klar sein: ‚Sports Digitale‘ berichtet, dass Sallai am heutigen Freitag zur Finalisierung des Transfers in Istanbul eintrifft. Sechs Millionen Euro fließen nach Deutschland.

Darüber hinaus machen sich Klubverantwortliche dem Bericht zufolge in den kommenden Stunden auf den Weg nach Deutschland, um nicht nur die Verpflichtung von Sallai, sondern auch jene von Außenstürmer Rubén Vargas (26) einzutüten – ebenfalls vertraglich nur noch bis zum Ende der Saison an seinen Arbeitgeber gebunden.

Ergänzend berichtet der Journalist Ertan Süzgün, dass beim FC Augsburg eine Offerte für den Schweizer eingegangen ist. Vargas wurde zuletzt mit Panathinaikos Athen in Verbindung gebracht und liebäugelt ähnlich wie Sallai seit geraumer Zeit mit einem Abschied aus der Bundesliga.

Die Zeit drängt

Das türkische Transferfenster schließt am heutigen Freitag, entsprechend bleibt Gala nicht mehr viel Zeit, die anvisierten Deals unter Dach und Fach zu bringen. Und angeblich arbeitet man am Bosporos sogar noch an einem dritten Neuzugang.

Der Istanbuler Spitzenverein wagt laut ‚Fanatik‘ einen erneuten Vorstoß beim aktuell vereinslosen Adrien Rabiot (29), an dieser Stelle hätte man somit noch etwas mehr zeitlichen Puffer. Der französische Mittelfeldspieler wurde bereits vor kurzem von Galatasaray kontaktiert, lehnte eine Zusammenarbeit jedoch ab. Ob sich der Franzose nun von einem Engagement überzeugen lässt?