Wolfsburg: Lacroix hat unterschrieben

Der Abschied von Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg ist so gut wie in trockenen Tüchern. Laut Fabrizio Romano hat der 24-Jährige bei Crystal Palace inzwischen die Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag gesetzt. Seit dem gestrigen Donnerstag weilt der Franzose in London, um den Wechsel abzuschließen. Bei den Eagles wird Laxcroix erneut von Oliver Glasner trainiert, in der Saison 2020/21 arbeitete das Duo noch beim VfL zusammen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Jahr vor Vertragsende kassiert Wolfsburg dem Vernehmen nach eine Ablöse von 21 Millionen Euro. Damit erwirtschaftet der Bundesligist ein sattes Transferplus. 2020 war Lacroix für fünf Millionen Euro vom FC Sochaux in die Autostadt gewechselt. Nach insgesamt 130 Pflichtspielen für die Wölfe erfüllt sich der ehemalige U-Nationalspieler nun den Traum von England.