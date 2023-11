Fàbregas wird Cheftrainer

Cesc Fàbregas darf sich über sein erstes Engagement als Cheftrainer freuen. Wie Como 1907 offiziell bestätigt, rückt der 36-jährige Spanier zum Cheftrainer auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fàbregas nimmt den freiwerdenden Posten von Moreno Longo ein, von dem sich der italienische Zweitligist getrennt hatte. Zuvor war der ehemalige Mittelfeldspieler, der im Sommer seine Schuhe an den Nagel hing, als U19-Trainer am Comer See tätig.