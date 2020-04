Ujah: Union-Wechsel war kein Fehler

Anthony Ujah empfindet es nicht als problematisch, sich seit seinem Wechsel zu Union Berlin nicht als Stammspieler etabliert zu haben. „Wenn ich keine Rolle spielen würde, könnte ich vielleicht ein negatives Gefühl bekommen. Aber ich bin immer im Kader, ich bekomme meine Chance. Deshalb bin ich zufrieden, wie es bislang lief“, sagt der 29-Jährige im ‚kicker‘.

Den Transfer zu den Berlinern betrachtet Ujah nicht als Fehler: „Ich bin nicht weit weg von der Startelf. Man muss auch sagen, dass die Leistung von Sebastian Andersson bisher top ist. Ich wünsche mir, dass er so weitermacht.“ Mit elf Treffern ist Sturmkollege Andersson (28) deutlich erfolgreicher als Ujah, der lediglich drei Tore in 20 Einsätzen erzielen konnte. „Ich sehe meine Zukunft in Berlin, ich mache mir keine Gedanken über andere Vereine“, betont er.