FC Bayern: Kompany gibt Update zu Kane und Gnabry

Vincent Kompany hat sich im Pressetalk vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (Dienstag, 20:45 Uhr) über die Situation des verletzten Harry Kane (31) geäußert. Gegenüber den Journalisten sprach der Belgier über die Ausfallzeit des englischen Nationalspielers: „Es ist schwer vorherzusagen, aber es gibt die Möglichkeit, dass er dieses Jahr noch spielt. Er wird allerdings erstmal ein paar Spiele ausfallen.“ Kane erlitt im Spiel gegen Borussia Dortmund (1:1) einen kleinen Muskelfaserriss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie er seinen Neuner gegen die Werkself ersetzen kann, wollte Kompany noch nicht verraten: „Man kann ihn nicht eins zu eins ersetzen, er ist ein Top-Spieler. Aber wir werden es anders lösen, es wird uns morgen nicht an Talent fehlen.“ Ob Serge Gnabry es nach seinem Ausfall im Klassiker zurück in den Kader schafft, ließ der 38-Jährige ebenfalls offen: „Schauen wir mal. Wir haben heute Abschlusstraining und die letzten 24 Stunden vor dem Spiel werden entscheidend sein.“ In Dortmund musste Gnabry aufgrund von Knieproblemen pausieren.