Lookman ein Thema in Italien

Für Ademola Lookman bietet sich offenbar eine Wechselmöglichkeit in die Serie A. Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio befasst sich Atalanta Bergamo mit dem Flügelstürmer von RB Leipzig. Der 24-jährige Rechtsfuß kann die Sachsen bei einer passenden Offerte verlassen. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt standen für den nigerianischen Nationalspieler rund 15 Millionen Euro Ablöse im Raum. An der Verpflichtung von Lookman ist auch Leicester City interessiert. Die Foxes hatten den flinken Linksaußen in der vergangenen Saison als Leihspieler an Bord. Bei Leicester überzeugte Lookman mit 13 Torbeteiligungen in 41 Pflichtspieleinsätzen. Die Festverpflichtung für 18 Millionen Euro war den Engländern, die den Kaufpreis noch drücken möchten, jedoch zu teuer.