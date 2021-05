Fürth verpflichtet Seufert & Christiansen

Die SpVgg Greuther Fürth hat zwei Mittelfeldspieler ablösefrei unter Vertrag genommen. Wie der Bundesliga-Aufsteiger offiziell verkündet, wechselt Max Christiansen (24) von Drittligist Waldhof Mannheim zu den Kleeblättern und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Zudem verstärkt Nils Seufert (24) von Arminia Bielefeld die Franken. Der gebürtige Mannheimer erhält einen Kontrakt über drei Jahre.

Sportdirektor Rachid Azzouzi freut sich ob der beiden Transfers: „Max ist im zentralen Mittelfeld zuhause und hat in den obersten drei Ligen schon zahlreiche Spiele bestritten. Wir waren uns mit ihm schon länger einig und fiebern jetzt gemeinsam der ersten Liga entgegen.“ Und weiter: „Nils konnte schon Erfahrung in der ersten Bundesliga sammeln, die er nun bei uns einbringen soll. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Art und seinem fußballerischen Potenzial sehr gut in unsere Mannschaft passt.“