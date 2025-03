Kurz vor Einigung: Neuer Klub für PSG-Besitzer

Das katarische Konsortium QSI (Qatar Sports Investments) steht offenbar vor dem Kauf eines weiteren Fußballvereins. Wie ‚L’Équipe‘ berichtet, soll der FC Málaga Klub Nummer drei im Portfolio der finanzstarken Investoren werden. Momentan befinden sich die Andalusier auf Rang 15 in der zweiten Liga. Durch die enorme Wirtschaftskraft der Katarer könnte der Verein in Zukunft wieder in Richtung La Liga schielen.

Die beteiligten Parteien befinden sich dem Bericht zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen, aktuell liegt der Kaufpreis bei geschätzten 100 Millionen Euro. Neben Paris St. Germain gehört auch der SC Braga (zu 21,67 Prozent) zur QSI-Gruppe. Das Interesse an einem Kauf von Málaga ist gesteigert, nachdem die Stadt Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen am Stadion angekündigt hat. Bei der Weltmeisterschaft 2030 soll Málaga mit zu den Ausrichtungsorten gehören.