Frankfurts Joveljic wechselt in die MLS

LA Galaxy bedient sich auf der Suche nach einem neuen Stürmer in der Bundesliga. Der MLS-Klub schnappt sich Dejan Joveljic von Eintracht Frankfurt und stattet den Serben mit einem Fünfjahresvertrag bis Ende 2025 aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach erhält die Eintracht 3,5 Millionen Euro für die Dienste des Angreifers, der bei seinem neuen Arbeitgeber künftig 600.000 Euro im Jahr verdienen soll. Vor zwei Jahren war der Offensivspieler für vier Millionen Euro von Roter Stern Belgrad nach Hessen gewechselt.

In der Mainmetropolo konnte der 21-Jährige aber nie wirklich Fuß fassen und wurde zunächst an den RSC Anderlecht sowie anschließend an den Wolfsberger AC verliehen. Bei seiner Leihstation in Österreich verzeichnete Joveljic 20 Torbeteiligungen (17 Treffer, drei Assists) in 32 Ligaspielen – eine Statistik, mit der er die Verantwortlichen in Los Angeles überzeugte.