Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Toni Tapalovic ist nicht länger Torwarttrainer beim Rekordmeister. Die Münchner setzen den langjährigen Vertrauten von Manuel Neuer mit sofortiger Wirkung vor die Tür. Topkandidat auf dessen Nachfolge ist Michael Rechner von der TSG Hoffenheim. Darüber hinaus verleihen die Bayern Nachwuchstalent Nick Salihamidzic (19) an Cosenza Calcio.

Unter der Anzeige geht's weiter

Union Berlin

Die Eisernen verpflichten Mittelfeldspieler Aïssa Laïdouni. Der 26-jährige wechselt nach FT-Informationen für 4,1 Millionen Euro zuzüglich weiterer Boni von Ferencváros Budapest an die alte Försterei. Über die Vertragslänge für den tunesischen WM-Fahrer macht Union keine Angaben.

Lese-Tipp

Leipzig: Zwei Laimer-Nachfolger im Visier – Henrichs nach Italien?

RB Leipzig

Leipzig muss Dani Olmo im Zuge der geplanten Vertragsverlängerung zwei Zugeständnisse machen. Laut der ‚Sport Bild‘ will sich der 24-jährige Spanier eine Doppel-Ausstiegsklausel sichern, die sofort gültig sein wird. Eine zwischen 70 und 75 Millionen Euro, die für alle Vereine gilt. Klubs aus Spanien müssten dagegen 60 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eintracht Frankfurt

Bei den Adlern bahnt sich aktuell zwar kein Wintergeschäft an, dafür aber ein Sommertransfer. Im Anschluss an die Saison soll Innenverteidiger Willian Pacho an Bord kommen. Der 21-Jährige von Royal Antwerpen soll 16 Millionen Euro kosten. Belgischen Medien zufolge ist der Deal so gut wie fix.

Borussia Dortmund

Der BVB schnappt sich ein neues Offensivtalent. Der erst 16-jährige Julien Duranville wechselt vom RSC Anderlecht zu den Schwarz-Gelben und erhält einen langfristigen Vertrag. Für den Flügelspieler werden inklusive Boni mindestens 12,5 Millionen Euro fällig. Der Poker um Rechtsverteidiger Iván Fresneda (18) von Real Valladolid läuft noch.

Unter der Anzeige geht's weiter

SC Freiburg

Die Breisgauer sichern sich dem Vernehmen nach das Schweizer Mittelfeldtalent Johan Manzambi. Der 17-Jährige wechselt von Servette Genf zunächst in den Nachwuchs der Freiburger und soll über die U19 behutsam an die Profis herangeführt werden.

VfL Wolfsburg

Die Wölfe schließen die Lücke auf der Linksverteidiger-Position. Vom HSC Montpellier wechselt Nicolas Cozza in die Autostadt. Der 24-jährige Franzose unterschreibt beim VfL bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayer Leverkusen

Die Werkself muss eine Schlappe bei Wunsch-Linksverteidiger Fran García hinnehmen. Real Madrid macht von seinem Vorkaufsrecht beim 23-Jährigen von Rayo Vallecano Gebrauch. Dagegen wechselt Kolumbien-Talent Gustavo Puerta nach Leverkusen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wird zeitnah in Deutschland die nötigen Formalitäten abschließen.

Borussia Mönchengladbach

Die Fohlen können aufatmen. Marcus Thuram wird der Borussia für die restliche Saison erhalten bleiben. Nach FT-Informationen hat der 25-jährige Franzose Versuche des FC Chelsea abgeblockt, noch im laufenden Winter-Transferfenster zu wechseln. Der Angreifer wird Verpasstes im Sommer mit Ablauf seines Vertrags nachholen.

Unter der Anzeige geht's weiter

1. FC Köln

Der 1. FC Köln sichert sich die Dienste von Leart Paqarada. Der Linksverteidiger kommt zum Sommer in die Domstadt. In Köln unterschreibt der 28-Jährige einen Dreijahresvertrag. Eine Ablöse wird nicht fällig, da Paqaradas Vertrag beim FC St. Pauli zum Saisonende ausläuft.

Werder Bremen

Die Grün-Weißen stellen Niclas Füllkrug (29) eine Vertragsverlängerung zu verbesserten Bezügen in Aussicht. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Geschäftsführer Sport Frank Baumann: „Ich bin ein großer Befürworter, Verträge den Leistungen anzupassen. Niclas ist einer unserer Top-Verdiener. Trotzdem kann man sich Richtung Sommer damit auseinandersetzen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

FSV Mainz 05

Der FSV Mainz 05 zieht mit Ludovic Ajorque einen neuen Stürmer an Land. Der 28-jährige Franzose kommt vom Ligue 1-Klub Racing Straßburg in die Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Ajorque ist nach Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen (26) der zweite Mainzer Neuzugang in diesem Winter.

TSG Hoffenheim

Auch die Kraichgauer präsentieren einen Neuzugang. Innenverteidiger John Anthony Brooks bricht seine Zelte bei Benfica Lissabon nach nur einem halben Jahr wieder ab. Bei der TSG unterzeichnet der 29-Jährige bis 2024, die Ablöse liegt bei 300.000 Euro plus Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

FC Augsburg

Den Fuggerstädtern steht ein Abgang ins Haus. Mittelfeldspieler Carlos Gruezo (27) zieht es zu den San José Earthquakes. Der MLS-Klub überweist laut ‚kicker‘ drei Millionen Euro an den FCA.

VfB Stuttgart

Die Schwaben sind noch auf der Suche nach Verstärkung für das offensive Mittelfeld. Kandidaten am Neckar sind Hugo Vetlesen (22) vom FK Bodö/Glimt, Mijat Gacinovic (27) von AEK Athen sowie Genki Haraguchi (31) von Union Berlin.

Unter der Anzeige geht's weiter

VfL Bochum

Auch der abstiegsbedrohte VfL verstärkt sich. Die Bochumer verkünden die Verpflichtung von Moritz Borschinski (22). Der Stürmer wechselt von Borussia Dortmunds U23 an die Castroper Straße und unterschreibt beim Bundesligisten einen Vertag bis 2026.

Hertha BSC

An der Spree geht wieder einmal das Abstiegsgespenst um. Trainer Sandro Schwarz muss aber auch nach dem 0:5 gegen Wolfsburg noch nicht um seinen Job bangen. „Nicht einmal ansatzweise zur Diskussion“ stehe der Berliner Cheftrainer, betonte Sportgeschäftsführer Fredi Bobic nach der Pleite gegen die Wölfe gegenüber ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

FC Schalke 04

Königsblau schlägt doppelt auf dem Transfermarkt zu. Offensivspieler Tim Skarke (26) kommt leihweise von Union Berlin, Innenverteidiger Moritz Jenz (23) ebenfalls zur Leihe vom FC Lorient.